Против террора необходимо единство любой ценой, заявил глава МИД Италии

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (90)

РИМ, 1 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Глава МИД Италии Анджелино Альфано после теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле заявил, что против террора необходимо единство любой ценой.

"Трагедия в Стамбуле напоминает нам о том, что борьба с терроризмом не знает ни пауз, ни праздников, ни стран, ни континентов. Необходимо единство любой ценой", — написал Альфано в своем микроблоге в Twitter.

Министр добавил, что слез недостаточно, и необходимо продолжать борьбу с терроризмом.

"Мы должны продолжать бороться. Сражаться вместе, чтобы защитить нашу свободу", — отметил он.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>