Минобороны Украины: за сутки в Донбассе ранен один военный

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Один украинский военный ранен в Донбассе за минувшие сутки, погибших нет, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, один наш военнослужащий получил ранение. Это случилось в районе населенного пункта Зайцево в результате обстрела", — сказал Мотузяник.

По его словам, за прошедшие сутки украинские силовики зафиксировали на Луганском направление три обстрела, Донецком направлении — 11 обстрелов и на Мариупольском направлении — 30 обстрелов, в честности, три из которых из тяжелого вооружения.

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