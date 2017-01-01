ОАЭ, Катар и Бахрейн осудили теракт в Стамбуле
14:0001.01.2017
(обновлено: 14:01 01.01.2017)
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ДУБАЙ, 1 янв — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осудили теракт в Стамбуле, произошедший в новогоднюю ночь, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
В заявлении МИД ОАЭ подтвердил "твёрдую позицию ОАЭ, отвергающую насилие и терроризм во всех их проявлениях", сообщило государственное агентство. Также ОАЭ выразили солидарность с правительством Турции и принесли соболезнования родственникам жертв теракта.
"Убийство и терроризм в отношении невинных людей и граждан противоречит всем религиозным принципам, моральным и человеческим ценностям",- говорится в сообщении МИД ОАЭ.
Также теракт осудили власти Катара и Бахрейна. МИД Катара и МИД Бахрейна призвали укреплять сотрудничество между странами по борьбе с терроризмом и его последствиями.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.
О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.