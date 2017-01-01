ОАЭ, Катар и Бахрейн осудили теракт в Стамбуле

ДУБАЙ, 1 янв — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты осудили теракт в Стамбуле, произошедший в новогоднюю ночь, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

В заявлении МИД ОАЭ подтвердил "твёрдую позицию ОАЭ, отвергающую насилие и терроризм во всех их проявлениях", сообщило государственное агентство. Также ОАЭ выразили солидарность с правительством Турции и принесли соболезнования родственникам жертв теракта.

"Убийство и терроризм в отношении невинных людей и граждан противоречит всем религиозным принципам, моральным и человеческим ценностям",- говорится в сообщении МИД ОАЭ.

Также теракт осудили власти Катара и Бахрейна. МИД Катара и МИД Бахрейна призвали укреплять сотрудничество между странами по борьбе с терроризмом и его последствиями.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>