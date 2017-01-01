Испанские власти принесли соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Премьер Испании Мариано Рахой выразил Турции соболезнования в связи с терактом в Стамбуле в новогоднюю ночь, МИД страны назвал нападение "отвратительным".

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.

"Выражаю соболезнования в связи с нападением на дискотеку в Стамбуле… Вместе против террора. Испания вместе с турецким народов", — написал Рахой в социальной сети Twitter.

Соболезнование от имени испанского правительства выразил МИД Испании. "Испания с ужасом и возмущением узнала о жестоком террористическом нападении, совершенном ночью на дискотеке в Стамбуле, оно было направлено против людей, отмечавших Новый год, в результате погибли 39 человек, 69 ранены", — говорится в заявлении МИД. Правительство Испании "безоговорочно и решительно осуждает это омерзительное событие и надеется, что виновные ответят перед законом за преступления как можно раньше".

"В эти сложные моменты правительство Испании выражает солидарность от своего имени и имени народа Испании правительству и турецкому народу. Турция знает, что всегда может рассчитывать на Испанию в борьбе с террористической угрозой, которая будет ликвидирована благодаря работе сил безопасности, действиям правосудия, правового государства и международному сотрудничеству", — говорится в заявлении.

МИД также добавил, что на данный момент не располагает информацией о испанских гражданах, которые погибли или были ранены в результате нападения. Испанское консульство в Стамбуле и посольство в Анкаре находятся в тесном контакте с турецкими властями.