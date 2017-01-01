Испанские власти принесли соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
13:4501.01.2017
(обновлено: 13:47 01.01.2017)
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МАДРИД, 1 янв – РИА Новости.
Премьер Испании Мариано Рахой выразил Турции соболезнования в связи с терактом в Стамбуле в новогоднюю ночь, МИД страны назвал нападение "отвратительным".
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.
"Выражаю соболезнования в связи с нападением на дискотеку в Стамбуле… Вместе против террора. Испания вместе с турецким народов", — написал Рахой в социальной сети Twitter.
Соболезнование от имени испанского правительства выразил МИД Испании. "Испания с ужасом и возмущением узнала о жестоком террористическом нападении, совершенном ночью на дискотеке в Стамбуле, оно было направлено против людей, отмечавших Новый год, в результате погибли 39 человек, 69 ранены", — говорится в заявлении МИД. Правительство Испании "безоговорочно и решительно осуждает это омерзительное событие и надеется, что виновные ответят перед законом за преступления как можно раньше".
"В эти сложные моменты правительство Испании выражает солидарность от своего имени и имени народа Испании правительству и турецкому народу. Турция знает, что всегда может рассчитывать на Испанию в борьбе с террористической угрозой, которая будет ликвидирована благодаря работе сил безопасности, действиям правосудия, правового государства и международному сотрудничеству", — говорится в заявлении.
МИД также добавил, что на данный момент не располагает информацией о испанских гражданах, которые погибли или были ранены в результате нападения. Испанское консульство в Стамбуле и посольство в Анкаре находятся в тесном контакте с турецкими властями.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.