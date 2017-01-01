При теракте в Стамбуле получили ранения четыре гражданина Ливана

БЕЙРУТ, 1 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Четыре гражданина Ливана получили ранения в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

По данным агентства, молодые люди ранены в ноги и плечи. Все они госпитализированы и прооперированы.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы. Поиск нападавшего продолжается.