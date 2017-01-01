ЛНР: ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала передвижение автомобилей ВС Украины с боеприпасами в направлении линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Спикер уточнил, что украинское командование также продолжает переброску вооружения в Донбасс.
"По информации, полученной от местных жителей, стало известно, что в зоне ответственности 54 бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка (Донецкая область, — ред.) обнаружено скопление техники противника, около 20 единиц", — уточнил Марочко.
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