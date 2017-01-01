При теракте в Стамбуле пострадали трое французских граждан

ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Трое французских граждан пострадали в результате теракта в Стамбуле, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы. Поиск нападавшего продолжается.

"Мы находимся в постоянном контакте с турецкими властями, которые устанавливают личности погибших. К настоящему моменту мы с сожалением можем сообщить о трех французских гражданах, которые были ранены", — сказано в коммюнике французского министра.

По словам Эйро, кризисный центр в МИД Франции и генеральное консульство в Стамбуле полностью мобилизованы для оказания помощи пострадавшим французам и их семьям.

"Франция подтверждает свое обязательство вместе с Турцией и всеми участниками коалиции продолжать борьбу с терроризмом", — подчеркнул Эйро.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>