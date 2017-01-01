Минобороны НКР заявило о 83 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 1 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 83 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.
В ведомстве отметили, что передовые подразделения армии обороны Карабаха сохраняли бдительность по всему периметру линии соприкосновения и уверенно выполняли поставленные перед ними задачи.
Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>