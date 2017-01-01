Канцлер и глава МИД ФРГ решительно осудили теракт в Стамбуле

БЕРЛИН, 1 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер решительно осудил теракт, произошедший в новогоднюю ночь в Стамбуле.

"Мы решительно осуждаем это преступление и терроризм в любой форме", — говорится в заявлении министра, которое разослал МИД.

"Я потрясен новостями о новогодней ночи на Босфоре. Вновь в Турции невинные молодые люди стали жертвами жестокого и трусливого нападения… В эти тяжелые часы мы находимся на стороне Турции", — заявил Штайнмайер.

"Вновь террористы совершили атаку в Вашей стране. В Стамбуле они осуществили человеконенавистнический, трусливый теракт против людей, которые хотели вместе отпраздновать Новый год. Я осуждаю этот теракт и выражаю Вам свои соболезнования", — говорится в обращении канцлера Ангелы Меркель к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, текст обращения цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.