Канцлер и глава МИД ФРГ решительно осудили теракт в Стамбуле
13:0801.01.2017
(обновлено: 13:31 01.01.2017)
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БЕРЛИН, 1 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер решительно осудил теракт, произошедший в новогоднюю ночь в Стамбуле.
"Мы решительно осуждаем это преступление и терроризм в любой форме", — говорится в заявлении министра, которое разослал МИД.
"Я потрясен новостями о новогодней ночи на Босфоре. Вновь в Турции невинные молодые люди стали жертвами жестокого и трусливого нападения… В эти тяжелые часы мы находимся на стороне Турции", — заявил Штайнмайер.
"Вновь террористы совершили атаку в Вашей стране. В Стамбуле они осуществили человеконенавистнический, трусливый теракт против людей, которые хотели вместе отпраздновать Новый год. Я осуждаю этот теракт и выражаю Вам свои соболезнования", — говорится в обращении канцлера Ангелы Меркель к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, текст обращения цитирует пресс-служба правительства ФРГ.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.