В Стамбуле допрашивают таксиста, подвезшего террориста в ночной клуб
13:0301.01.2017
(обновлено: 13:48 01.01.2017)
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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости.
Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле, прибыл к месту преступления на такси, сообщает газета Hurriyet
со ссылкой на полицию.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
Полиция установила такси, на которой приехал террорист, и допрашивает его водителя.
Террорист вошел в один из самых известных в Стамбуле молодежных клубов Reina в культурном и историческом районе Ортакёй в центре города, где расположены часто посещаемые иностранцами рестораны и ночные клубы. По свидетельству очевидцев, нападавший прошел внутрь помещения, стреляя в окружающих, в том числе и в охрану. Всего в клубе находилось около 700 человек. После беспорядочной стрельбы, которая продолжалась в течение семи минут, преступник снял с себя костюм Санта-Клауса и покинул место совершения преступления.
Изъяты все записи с камер видеонаблюдение в районе нападения. Кадры из них, на которые попал террорист, публикуют турецкие СМИ, однако его изображение на них очень нечеткое.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.