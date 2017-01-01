В Стамбуле допрашивают таксиста, подвезшего террориста в ночной клуб

Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле, прибыл к месту преступления на такси, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на полицию.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

Полиция установила такси, на которой приехал террорист, и допрашивает его водителя.

Террорист вошел в один из самых известных в Стамбуле молодежных клубов Reina в культурном и историческом районе Ортакёй в центре города, где расположены часто посещаемые иностранцами рестораны и ночные клубы. По свидетельству очевидцев, нападавший прошел внутрь помещения, стреляя в окружающих, в том числе и в охрану. Всего в клубе находилось около 700 человек. После беспорядочной стрельбы, которая продолжалась в течение семи минут, преступник снял с себя костюм Санта-Клауса и покинул место совершения преступления.

Изъяты все записи с камер видеонаблюдение в районе нападения. Кадры из них, на которые попал террорист, публикуют турецкие СМИ, однако его изображение на них очень нечеткое.