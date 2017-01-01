Консульство Украины выясняет, пострадали ли украинцы при теракте в Стамбуле

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в результате террористического акта в ночном клуб Reina, сообщил в воскресенье генконсул Василий Боднар.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.

"В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины", — написал Боднар на своей страницей в Facebook. По его словам, в связи с трагическими событиями в Стамбуле, МИД Украины открывает дополнительную горячую линию для украинских граждан.

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