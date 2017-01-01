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В мире

Консульство Украины выясняет, пострадали ли украинцы при теракте в Стамбуле

Тема:
Нападение на ночной клуб в Стамбуле (90)
13:0001.01.2017
02461
Полиция в Стамбуле после нападения на ночной клуб
© REUTERS/ Osman Orsal

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Генеральное консульство Украины в Стамбуле выясняет, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в результате террористического акта в ночном клуб Reina, сообщил в воскресенье генконсул Василий Боднар.

Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Osman Orsal
Эрдоган: теракт в Стамбуле связан с общей ситуацией в регионе
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.

"В контакте с органами власти выясняем наличие среди жертв и пострадавших граждан Украины", — написал Боднар на своей страницей в Facebook. По его словам, в связи с трагическими событиями в Стамбуле, МИД Украины открывает дополнительную горячую линию для украинских граждан.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>

Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Murat Ergin/Ihlas News Agency
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Машины скорой помощи на месте теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
Турецкая береговая охрана возле ночного клуба Reina, где был теракт. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Ozan Kose
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
Полиция возле места теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© REUTERS/ Osman Orsal
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AP Photo
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AP Photo/ Halit Onur Sandal
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
Ночной клуб Reina в Стамбуле. 1 января 2017
© AFP 2016/ Ozan Kose
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Osman Orsal
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Полиция возле места теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© REUTERS/ Osman Orsal
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.
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