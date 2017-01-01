В Азербайджане уточнили правила импорта лекарств

БАКУ, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Запрет на импорт лекарств, не имеющих аннотации на азербайджанском языке, вводится в Азербайджане. Под запрет попадают также лекарственные средства, форма которых не утверждена Экспертным советом по фармакологии и фармакопее Минздрава.

"Об этом устно и письменно были неоднократно проинформированы официальные представительства импортеров лекарственных средств и зарубежные предприятия-производители, и пока от них никаких возражений не поступало", — сообщил ранее директор Центра аналитической экспертизы минздрава страны Мурад Сулейманов, слова которого приводит агентство Trend

Он отметил, что наличие вкладыша–инструкции по приему лекарств является обязательным и крайне важным моментом, так как содержит всю необходимую информацию о правильном применении лекарственного средства.

Сулейманов также напомнил, что в соответствии с законом "О лекарственных средствах", вкладыши по использованию лекарственных средств утверждаются минздравом.