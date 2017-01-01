МИД Ирана осудил теракты в Багдаде и Стамбуле

© AFP 2016/ Ozan Kose СМИ: посетители клуба в Стамбуле после нападения в панике прыгали в Босфор Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми осудил события в Багдаде, произошедшие в канун Нового года, и теракт в Стамбуле 1 января, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Он также выразил соболезнования народу и правительствам обеих стран в связи с произошедшими событиями и отметил, что единственным возможным способом противостояния подобным явлениям является сплоченность всех стран в борьбе с насилием и терроризмом.

Нападение на посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле осудили и в Швеции. "Решительно осуждаю теракт в Стамбуле. Наши мысли с жертвами, их близкими и с Турцией", — написала глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в своем микроблоге в Twitter.

I strongly condemn the terror attack in #Istanbul. Our thoughts are with victims, their loved ones and Turkey. @MevlutCavusoglu — Margot Wallström (@margotwallstrom) 1 января 2017 г.

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МИД Швеции призвал всех шведских граждан связаться со своими родственниками и следовать указаниям местных властей. Данными о том, есть ли среди пострадавших в Стамбуле граждане страны, шведские власти пока не располагают.

Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в центре Багдада 31 декабря. По данным СМИ, ответственность за теракт, унесший жизни 28 человек, взяла на себя террористическая группировка " Исламское государство " (ИГ, запрещена в РФ).

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.