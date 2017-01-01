МИД Ирана осудил теракты в Багдаде и Стамбуле
12:4901.01.2017
(обновлено: 12:51 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми осудил события в Багдаде, произошедшие в канун Нового года, и теракт в Стамбуле 1 января, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Он также выразил соболезнования народу и правительствам обеих стран в связи с произошедшими событиями и отметил, что единственным возможным способом противостояния подобным явлениям является сплоченность всех стран в борьбе с насилием и терроризмом.
Нападение на посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле осудили и в Швеции. "Решительно осуждаю теракт в Стамбуле. Наши мысли с жертвами, их близкими и с Турцией", — написала глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в своем микроблоге в Twitter.
МИД Швеции призвал всех шведских граждан связаться со своими родственниками и следовать указаниям местных властей. Данными о том, есть ли среди пострадавших в Стамбуле граждане страны, шведские власти пока не располагают.
Два взрыва произошли в субботу в утренний час пик в центре Багдада 31 декабря. По данным СМИ, ответственность за теракт, унесший жизни 28 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство
" (ИГ, запрещена в РФ).
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.