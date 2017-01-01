В Белоруссии выросли тарифы на некоторые услуги ЖКХ

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг увеличены в Белоруссии с 1 января, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Там отмечается, что, в частности, стоимость теплоэнергии будет увеличена на 17%. На аналогичный процент вырастет для населения цена на газ природный в отопительный период. При этом в сообщении подчеркивается, что стоимость электроэнергии не увеличится.

По информации на сайте правительства, его решением устанавливаются новые субсидируемые государством тарифы и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание тарифы на услуги газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

При этом дифференцированные тарифы на электрическую энергию, используемую для нужд отопления и горячего водоснабжения, снижены.

Вместе с тем не изменились тарифы на услуги обращения с твердыми коммунальными отходами, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, а также размеры возмещения населением расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (за исключением лифтов) в многоквартирных жилых домах. Не изменились и тарифы на водоснабжение, водоотведение и техническое обслуживание жилого дома, обеспечивающие полное возмещение затрат. А субсидируемые государством тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли почти в два раза.

"При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг возрастут на 10,98 белорусского рубля", — подчеркивается в сообщении. Таким образом, платежи населения, рассчитанные по субсидируемым государством тарифам, предельные размеры расходов и размеры возмещения жилищно-коммунальных услуг населением будут повышены в плановом размере, эквивалентном примерно 5 долларам.

Оплачивать жировку по новым тарифам население начнет в феврале 2017 года за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе.