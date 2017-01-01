Франция и Китай осудили теракт в Стамбуле
12:3001.01.2017
(обновлено: 12:32 01.01.2017)
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ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд осудил теракт в Стамбуле, жертвами которого стали по меньшей мере 39 человек, говорится в заявлении Елисейского дворца.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
"Президент Республики решительно осуждает террористический акт, который унес жизни по меньшей мере 39 человек в ночном клубе в Стамбуле на предновогодней вечеринке", — сказано в коммюнике. По словам Олланда, Франция выражает солидарность с Турцией в этом испытании и намерена вместе с партнерами и дальше безжалостно вести борьбу с терроризмом.
Осудил теракт в Стамбуле и Пекин. "Китай решительно осуждает случившееся, твердо выступает против любых форм терроризма, намерен вместе с турецкой стороной и мировым сообществом усилить координацию и сотрудничество, защищать глобальный и региональный мир и безопасность", — приводит МИД КНР слова официального представителя ведомства Хуа Чуньин. По ее словам, глава МИД Ван И направил телеграмму с соболезнованиями своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.
Гнусным преступлением назвал теракт в Стамбуле МИД Казахстана. "Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание", — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Казахстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. "Мы поддерживаем борьбу с терроризмом в самой жесткой, решительной и последовательной форме. Разделяем горе турецкого народа. Выражаю соболезнования лично вам и всему турецкому народу от своего имени и от имени всего азербайджанского народа. Желаю скорейшего выздоровления раненым", — цитирует Алиева его пресс-служба.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.