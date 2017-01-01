Франция и Китай осудили теракт в Стамбуле

ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд осудил теракт в Стамбуле, жертвами которого стали по меньшей мере 39 человек, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Президент Республики решительно осуждает террористический акт, который унес жизни по меньшей мере 39 человек в ночном клубе в Стамбуле на предновогодней вечеринке", — сказано в коммюнике. По словам Олланда, Франция выражает солидарность с Турцией в этом испытании и намерена вместе с партнерами и дальше безжалостно вести борьбу с терроризмом.

Осудил теракт в Стамбуле и Пекин. "Китай решительно осуждает случившееся, твердо выступает против любых форм терроризма, намерен вместе с турецкой стороной и мировым сообществом усилить координацию и сотрудничество, защищать глобальный и региональный мир и безопасность", — приводит МИД КНР слова официального представителя ведомства Хуа Чуньин. По ее словам, глава МИД Ван И направил телеграмму с соболезнованиями своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.

Гнусным преступлением назвал теракт в Стамбуле МИД Казахстана. "Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание", — подчеркивает внешнеполитическое ведомство Казахстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. "Мы поддерживаем борьбу с терроризмом в самой жесткой, решительной и последовательной форме. Разделяем горе турецкого народа. Выражаю соболезнования лично вам и всему турецкому народу от своего имени и от имени всего азербайджанского народа. Желаю скорейшего выздоровления раненым", — цитирует Алиева его пресс-служба.