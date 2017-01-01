СМИ: при нападении боевиков на КПП на юге Ирака погибли шесть человек

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Боевики совершили нападение на КПП возле иракского города Наджаф на юге страны, шесть человек погибли, 10 получили ранения, сообщает курдский телеканал Rudaw.

По данным телеканала, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка " Исламское государство " (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в местных силовых структурах, нападение совершили несколько вооруженных людей и террористы-смертники. По данным агентства, четыре человека погибли, 20 человек получили ранения.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью ИГ, захватившего часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.