СМИ: жители села на юге ДНР в Новый год остались без электричества

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (7)

ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские силовики в новогоднюю ночь обстреляли село Красноармейское на юге самопровозглашенной ДНР, в результате чего жители населенного пункта остались без электроснабжения, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации Новоазовского района Анатолия Яновского.

"Ночь прошла немного неспокойно, в районе села Красноармейское был обстрел и были перебиты линии электропередачи", — цитирует агентство Яновского.

По его словам, утром энергетики обеспечили подачу электричества в село при помощи резервных линий из Тельмановского района, сейчас ведутся ремонтные работы.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период новогодних праздников, который, по заявлениям обеих сторон, не соблюдается.