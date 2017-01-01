Баку сообщил о втором раненном в теракте в Стамбуле гражданине Азербайджана

БАКУ, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Число пострадавших в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле граждан Азербайджана возросло до двух, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших и раненых есть иностранцы.

Ранее МИД Азербайджана сообщило о ранении гражданки Азербайджана в результате теракта.

"В эти минуты поступила информация о том, что число пострадавших в результате теракта возросло до двух. Состояние гражданки Азербайджана, пострадавшей во время нападения на ночной клуб, удовлетворительное, в эти минуты ее выпускают из больницы. Личность второго пострадавшего устанавливается. Известно, что он мужчина. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле продолжает работу с соответствующими органами Турции в данном направлении", — сообщил Гаджиев.