После пожара на пароме близ Джакарты погибли более 20 человек

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли после того, как паром, на котором находилось порядка 100 человек, загорелся неподалеку от Джакарты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя властей.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 7 пострадавших.

Паром направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов. Представитель местных служб Сепли Мадрето (Seply Madreto) сообщил телеканалу MetroTV, что более 10 пострадавших были доставлены в больницы. Он также отметил, что огонь охватил половину судна.

Инциденты с паромами в Индонезии, расположенной на островах Малайского архипелага, происходят часто.