В Туркмении вступил в силу закон об омбудсмене

АШХАБАД, 1 янв — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. В Туркменистане с 1 января 2017 года вступил в силу закон "Об омбудсмене", который определяет права, обязанности, полномочия, основные направления и гарантии деятельности уполномоченного представителя по правам человека.

Должность омбудсмена учреждена для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами.

Согласно закону, омбудсмена из трех кандидатов, предложенных президентом Туркменистана, будет избирать Меджлис (парламент). Голосование будет тайным, а для победы достаточно простого большинства голосов.

Омбудсменом может быть избран гражданин Туркменистана не моложе сорока лет, имеющий опыт в области защиты прав человека и обладающий высокими моральными качествами. Он также должен иметь высшее образование, владеть государственным языком (туркменским) и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживать и работать в Туркменистане.

Омбудсмен избирается сроком на пять лет, и одно и то же лицо может быть избрано на указанную должность не более чем на два срока подряд.

Омбудсмен и его заместитель не могут быть одновременно депутатами Меджлиса, членами местных представительных органов власти и органов местного самоуправления, а также не могут заниматься иной деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой.

Они также не вправе заниматься политической деятельностью, быть членами политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели. Закон определяет неприкосновенность и независимость омбудсмена, а также гласность его деятельности.

Ежегодно омбудсмен будет представлять на рассмотрение президента Туркменистана доклад о своей деятельности и о ситуации в области прав человека в стране. По закону этот доклад должен освещаться в СМИ.

Одним из направлений деятельности омбудсмена должно быть содействие развитию международного сотрудничества в области прав человека, изучению и внедрению международных стандартов, а также реализации международных обязательств Туркменистана по защите прав и свобод человека.