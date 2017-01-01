Президент Южной Кореи отвергла обвинения, ставшие основанием для импичмента

ТОКИО, 1 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в воскресенье отвергла обвинения, прозвучавшие в ее адрес в связи с коррупционным скандалом, который привел к ее импичменту 9 декабря, сообщило информационное агентство Рёнхап.
"Непонимание породило новые непонимания, ошибочные сообщения привели к появлению новых ошибочных сообщений… Смотрю на это с тяжестью на сердце", — приводит Рёнхап слова Пак Кын Хе.
Пак Кын Хе обвиняют в том, что она позволила своей приближенной Цой Сун Силь, не занимавшей никаких официальных постов, вмешиваться в государственные дела, в том числе в решение кадровых вопросов высокого уровня. Президента также подозревают в оказании давления на крупнейшие корпорации, включая Samsung и Hyundai Motor, чтобы они отчисляли средства в два фонда, имеющих отношения к Цой Сун Силь.
Кроме этого, Пак Кын Хе критикуют за "бездействие" в течение семи часов во время гибели парома "Севоль" в 2014 году с 300 пассажирами на борту. "В тот день я в нормальном режиме получала и проверяла доклады об инциденте. Мероприятий никаких запланировано не было, и я занималась делами в резиденции", — пояснила Пак Кын Хе.
Скандал вокруг Цой Сун Силь разгорелся в октябре этого года, когда в СМИ попала информация о том, что в ее планшете были найдены речи президента страны, предположительно, для их редактирования. Затем Цой Сун Силь была арестована по подозрениям в злоупотреблении связями с Пак Кын Хе в корыстных целях.