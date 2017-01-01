Президент Южной Кореи отвергла обвинения, ставшие основанием для импичмента

ТОКИО, 1 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в воскресенье отвергла обвинения, прозвучавшие в ее адрес в связи с коррупционным скандалом, который привел к ее импичменту 9 декабря, сообщило информационное агентство Рёнхап.

Пак Кын Хе впервые после импичмента встретилась по случаю Нового года в своей официальной резиденции с президентским пулом журналистов, заявив им, что расстроена "искаженной и ложной" информацией в СМИ.

"Непонимание породило новые непонимания, ошибочные сообщения привели к появлению новых ошибочных сообщений… Смотрю на это с тяжестью на сердце", — приводит Рёнхап слова Пак Кын Хе.

Как сообщалось ранее, ее дальнейшую судьбу должен определить Конституционный суд Южной Кореи, который либо утвердит импичмент, либо восстановит полномочия президента. На это потребуется до шести месяцев.

Пак Кын Хе обвиняют в том, что она позволила своей приближенной Цой Сун Силь, не занимавшей никаких официальных постов, вмешиваться в государственные дела, в том числе в решение кадровых вопросов высокого уровня. Президента также подозревают в оказании давления на крупнейшие корпорации, включая Samsung и Hyundai Motor, чтобы они отчисляли средства в два фонда, имеющих отношения к Цой Сун Силь.

Кроме этого, Пак Кын Хе критикуют за "бездействие" в течение семи часов во время гибели парома "Севоль" в 2014 году с 300 пассажирами на борту. "В тот день я в нормальном режиме получала и проверяла доклады об инциденте. Мероприятий никаких запланировано не было, и я занималась делами в резиденции", — пояснила Пак Кын Хе.

Вместе с тем она заявила, что готова давать показания в прокуратуре, если от нее этого потребуют.

Скандал вокруг Цой Сун Силь разгорелся в октябре этого года, когда в СМИ попала информация о том, что в ее планшете были найдены речи президента страны, предположительно, для их редактирования. Затем Цой Сун Силь была арестована по подозрениям в злоупотреблении связями с Пак Кын Хе в корыстных целях.