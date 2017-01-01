Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
11:3601.01.2017
(обновлено: 12:13 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.
"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии", — приводит пресс-служба слова Путина.
Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции. Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
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Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.