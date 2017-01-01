Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью граждан Турции и ряда других стран в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии", — приводит пресс-служба слова Путина.

Президент России подтвердил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции. Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>