Дипломаты проверяют, пострадали ли граждане Белоруссии в Стамбуле

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Белорусские дипломаты проверяют наличие граждан страны среди пострадавших в теракте в ночном клубе Стамбула, сообщила в воскресенье белорусская дипмиссия в Турции.

Генконсульство в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе граждане Беларуси. — BelarusTurk (@BelarusTurk) 1 января 2017 г.

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Там подчеркивается, что "атака в новогоднюю ночь — это бесчеловечный цинизм: время, когда люди загадывают желания и строят планы, прервалось из-за ужасного теракта".

МИД Белоруссии в связи с терактом в Стамбуле просит находящихся там граждан республики проявлять повышенную осторожность, а также связаться с близкими на родине.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.