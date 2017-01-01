Умные аптеки: Белоруссия начала переход на электронные медицинские рецепты

Уже в конце 2016 года все поликлиники Минска, выбранного "пилотным" городом проекта, а также около двух десятков медучреждений в регионах Белоруссии начали выдавать электронные рецепты. Планируется, что постепенно к проекту будут подключаться и другие поликлиники страны. Впрочем, полностью процесс информатизации поликлиник в Белоруссии планируют завершить к 2020 году.
Преимущества электронного рецепта
Выдача карт для медицинского обслуживания, так называемых электронных рецептов, осуществляется в окне справок поликлиники. Получить ее можно бесплатно, предоставив паспорт или свидетельство о рождении — для ребенка. Пациент должен принимать все необходимые меры для сохранности карты, ведь в случае утраты восстановление карты не производится: можно только заказать новую карту с другим индивидуальным номером, старая карточка при этом блокируется.
В Минске карточки уже получили более 300 тысяч человек. Впрочем, фиксируется небольшое число отказов пациентов от "электронных рецептов" — порядка 1%.
Допускается передача карты родственникам пациентов или другим доверенным лицам для получения лекарственных средств в аптеках.
Следующий шаг
Кроме того, в Белоруссии создается информационная платформа, где будут храниться архивы медицинских данных. Пациент получит возможность завести "личный кабинет" и заказать выписку из истории болезни, а медучреждения смогут обмениваться информацией о пациенте.
Впрочем, бумажные амбулаторные карты пациентов будут действовать в Белоруссии еще пять-десять лет.
Все эти преобразования белорусской системы здравоохранения поддерживаются Всемирным банком, который одобрил предоставление Белоруссии займа в размере 125 миллионов долларов. Большинство этих средств уйдет на информатизацию поликлиник на периферии, которые пока еще отстают в техническом оснащении от столицы.