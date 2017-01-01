США
1.011 января13:15МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Умные аптеки: Белоруссия начала переход на электронные медицинские рецепты

11:0301.01.2017
(обновлено: 11:07 01.01.2017)
03383
Аптечный киоск. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости. БелТА
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии подписал указ о снижении цен на лекарства
МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Активная фаза реализации проекта "Электронный рецепт" начинается в Белоруссии с 1 января 2017 года: белорусы получают пластиковые карточки с уникальным штрихкодом, благодаря которому провизоры в аптеках могут "идентифицировать" клиента и выдавать ему необходимое лекарство.

Уже в конце 2016 года все поликлиники Минска, выбранного "пилотным" городом проекта, а также около двух десятков медучреждений в регионах Белоруссии начали выдавать электронные рецепты. Планируется, что постепенно к проекту будут подключаться и другие поликлиники страны. Впрочем, полностью процесс информатизации поликлиник в Белоруссии планируют завершить к 2020 году.

Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
© Фото: Dublin Brain Bank 2015
Лекарство от болезни Альцгеймера провалилось в клинических испытаниях
Параллельно к информационной системе подключаются аптеки и частные медицинские центры. В Минске, например, покупателей с электронными рецептами обслуживают все аптеки государственной сети "Белфармация", частные аптеки будут присоединяться по мере готовности. Так что на первом этапе, как минимум до конца 2017 года, бумажные и электронные рецепты будут ходить параллельно.

Преимущества электронного рецепта

Выдача карт для медицинского обслуживания, так называемых электронных рецептов, осуществляется в окне справок поликлиники. Получить ее можно бесплатно, предоставив паспорт или свидетельство о рождении — для ребенка. Пациент должен принимать все необходимые меры для сохранности карты, ведь в случае утраты восстановление карты не производится: можно только заказать новую карту с другим индивидуальным номером, старая карточка при этом блокируется.

В Минске карточки уже получили более 300 тысяч человек. Впрочем, фиксируется небольшое число отказов пациентов от "электронных рецептов" — порядка 1%.

Алексей Белогуров
© Фото: Предоставлено пресс-службой ИБХ РАН
Биохимик: лекарство от рассеянного склероза появится через 2-3 года
Чтобы привлечь белорусов перейти на электронные рецепты, планируется предоставлять скидки на лекарства. С помощью пластиковой карты также можно будет записаться на прием к врачу через инфокиоск или по интернету, воспользоваться услугой интернет-вызова врача на дом, а благодаря уникальному коду можно будет дистанционно связаться с врачом и попросить обновить рецепт.

Допускается передача карты родственникам пациентов или другим доверенным лицам для получения лекарственных средств в аптеках.

Следующий шаг

Кроме того, в Белоруссии создается информационная платформа, где будут храниться архивы медицинских данных. Пациент получит возможность завести "личный кабинет" и заказать выписку из истории болезни, а медучреждения смогут обмениваться информацией о пациенте.

Таблетки. Архивное фото
© Fotolia/ cat_111
Teva заявила, что платила российскому чиновнику за госзакупки лекарств
Таким образом будет осуществляться переход к электронным амбулаторным картам. Со временем, с переходом Белоруссии на биометрические паспорта, уже, вероятно, в 2018 году нынешние пластиковые электронные рецепты сменят электронные удостоверения личности для медицинского обслуживания.

Впрочем, бумажные амбулаторные карты пациентов будут действовать в Белоруссии еще пять-десять лет.

Все эти преобразования белорусской системы здравоохранения поддерживаются Всемирным банком, который одобрил предоставление Белоруссии займа в размере 125 миллионов долларов. Большинство этих средств уйдет на информатизацию поликлиник на периферии, которые пока еще отстают в техническом оснащении от столицы.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.