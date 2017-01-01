Умные аптеки: Белоруссия начала переход на электронные медицинские рецепты

© РИА Новости. БелТА Перейти в фотобанк Президент Белоруссии подписал указ о снижении цен на лекарства Активная фаза реализации проекта "Электронный рецепт" начинается в Белоруссии с 1 января 2017 года: белорусы получают пластиковые карточки с уникальным штрихкодом, благодаря которому провизоры в аптеках могут "идентифицировать" клиента и выдавать ему необходимое лекарство.

Уже в конце 2016 года все поликлиники Минска, выбранного "пилотным" городом проекта, а также около двух десятков медучреждений в регионах Белоруссии начали выдавать электронные рецепты. Планируется, что постепенно к проекту будут подключаться и другие поликлиники страны. Впрочем, полностью процесс информатизации поликлиник в Белоруссии планируют завершить к 2020 году.

Преимущества электронного рецепта

Параллельно к информационной системе подключаются аптеки и частные медицинские центры. В Минске, например, покупателей с электронными рецептами обслуживают все аптеки государственной сети "Белфармация", частные аптеки будут присоединяться по мере готовности. Так что на первом этапе, как минимум до конца 2017 года, бумажные и электронные рецепты будут ходить параллельно.

Выдача карт для медицинского обслуживания, так называемых электронных рецептов, осуществляется в окне справок поликлиники. Получить ее можно бесплатно, предоставив паспорт или свидетельство о рождении — для ребенка. Пациент должен принимать все необходимые меры для сохранности карты, ведь в случае утраты восстановление карты не производится: можно только заказать новую карту с другим индивидуальным номером, старая карточка при этом блокируется.

В Минске карточки уже получили более 300 тысяч человек. Впрочем, фиксируется небольшое число отказов пациентов от "электронных рецептов" — порядка 1%.

Чтобы привлечь белорусов перейти на электронные рецепты, планируется предоставлять скидки на лекарства. С помощью пластиковой карты также можно будет записаться на прием к врачу через инфокиоск или по интернету, воспользоваться услугой интернет-вызова врача на дом, а благодаря уникальному коду можно будет дистанционно связаться с врачом и попросить обновить рецепт.

Допускается передача карты родственникам пациентов или другим доверенным лицам для получения лекарственных средств в аптеках.

Следующий шаг

Кроме того, в Белоруссии создается информационная платформа, где будут храниться архивы медицинских данных. Пациент получит возможность завести "личный кабинет" и заказать выписку из истории болезни, а медучреждения смогут обмениваться информацией о пациенте.

Таким образом будет осуществляться переход к электронным амбулаторным картам. Со временем, с переходом Белоруссии на биометрические паспорта, уже, вероятно, в 2018 году нынешние пластиковые электронные рецепты сменят электронные удостоверения личности для медицинского обслуживания.

Впрочем, бумажные амбулаторные карты пациентов будут действовать в Белоруссии еще пять-десять лет.

Все эти преобразования белорусской системы здравоохранения поддерживаются Всемирным банком, который одобрил предоставление Белоруссии займа в размере 125 миллионов долларов. Большинство этих средств уйдет на информатизацию поликлиник на периферии, которые пока еще отстают в техническом оснащении от столицы.