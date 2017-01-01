Среди пострадавших при теракте в Стамбуле есть гражданка Азербайджана
10:4801.01.2017
(обновлено: 11:49 01.01.2017)
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БАКУ, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Среди раненых в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле есть гражданка Азербайджана, заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших — 16 иностранцев.
"В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле выясняет ее личность и продолжает работу с соответствующими органами Турции в данном направлении", — сообщил Гаджиев.
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Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.