Среди пострадавших при теракте в Стамбуле есть гражданка Азербайджана

БАКУ, 1 янв – РИА Новости, Вугар Гасанов. Среди раненых в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле есть гражданка Азербайджана, заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших — 16 иностранцев.

"В эти минуты поступила информация о том, что среди раненых в результате террора в Стамбуле есть гражданка Азербайджана. Генконсульство Азербайджана в Стамбуле выясняет ее личность и продолжает работу с соответствующими органами Турции в данном направлении", — сообщил Гаджиев.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>