В Узбекистане облегчили работу бизнесменов

ТАШКЕНТ, 1 янв — РИА Новости. Субъекты предпринимательства и их работники, впервые совершившие правонарушения в финансово-хозяйственной сфере, в Узбекистане с 1 января 2017 года освобождаются от административной и уголовной ответственности.
Документом также определено, что с 2017 года из Уголовного кодекса республики почти исчезнет мера наказания в виде запрета заниматься предпринимательской деятельностью — она будет распространяться лишь на тех, чья деятельность бизнес повлекла за собой смерть других лиц или иные тяжкие последствия для окружающих или для экономики.
Вместе с тем, местные и региональные СМИ регулярно заявляют о необоснованном уголовном преследовании представителей бизнеса в стране. В частности, по данным Генпрокуратуры республики, в 2015 году около 100 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности за незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей.