В Узбекистане облегчили работу бизнесменов

ТАШКЕНТ, 1 янв — РИА Новости. Субъекты предпринимательства и их работники, впервые совершившие правонарушения в финансово-хозяйственной сфере, в Узбекистане с 1 января 2017 года освобождаются от административной и уголовной ответственности.

Президент республики Шавкат Мирзиеев в октябре 2016 года принял указ, устанавливающий данную норму. Указ главы государства предусматривает, что освобождение от ответственности для субъектов бизнеса наступает при условии добровольного устранения ими допущенных нарушений и возмещения причиненного материального ущерба в установленные законодательством сроки.

Документом также определено, что с 2017 года из Уголовного кодекса республики почти исчезнет мера наказания в виде запрета заниматься предпринимательской деятельностью — она будет распространяться лишь на тех, чья деятельность бизнес повлекла за собой смерть других лиц или иные тяжкие последствия для окружающих или для экономики.

По данным доклада Всемирного банка Doing Business 2017, в республике с 2006 года по настоящее время было осуществлено в общей сложности 27 реформ, оказавших позитивное влияние на предпринимательскую деятельность.

Вместе с тем, местные и региональные СМИ регулярно заявляют о необоснованном уголовном преследовании представителей бизнеса в стране. В частности, по данным Генпрокуратуры республики, в 2015 году около 100 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к ответственности за незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей.