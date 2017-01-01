В Узбекистане отменили все виды внеплановых проверок бизнеса

ТАШКЕНТ, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2017 года в Узбекистане отменяются все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме проверок в связи с ликвидацией юридического лица.

Президент республики Шавкат Мирзиеев в октябре 2016 года принял указ, устанавливающий данную норму. Указ главы государства также отменил встречные проверки деятельности субъектов предпринимательства, в том числе по уголовным делам. Принятые Мирзиеевым нововведения не относятся к краткосрочным проверкам на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов также вступал за улучшение бизнес-климата в республике, в частности, регулярно ограничивал вмешательство в работу субъектов предпринимательства. В июле 2005 года Каримов подписал указ, согласно которому деятельность компаний в республике может быть прекращена только по решению суда, а в 2012 году ввел уголовное наказание сроком на пять лет за необоснованные проверки.

Однако, ряд иностранных инвесторов — американская Newmont Mining, израильская Metal-Tech, британская Oxus и российская МТС — в течение 2006-2012 годов заявили о неправомерном вмешательстве в свою деятельность налоговых и правоохранительных структур республики и обратились в международный арбитраж с исковыми требованиями к правительству Узбекистана.

Председатель Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана Ботир Парпиев, выступая в октябре перед предпринимателями в Ташкенте, признал, что различные проверки, иногда по надуманным и незначительным предлогам, сдерживали развитие бизнеса в стране.

По данным ГНК, ежегодно в Узбекистане проводилось в среднем 4 тысячи внеплановых проверок, приостанавливалась деятельность около 200 предприятий, общий ущерб от этого достигал около 10 миллионов долларов в год.

Парпиев заявил, что подобная практика теперь в прошлом и пообещал, что будет сам контролировать исполнение указа сотрудниками налоговых органов, лично передавая в прокуратуру документы и настаивая на возбуждении дел в отношении тех, кто его не соблюдает.