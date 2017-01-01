Народная милиция ЛНР: ВСУ в новогоднюю ночь пять раз обстреляли республику

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. ВСУ 5 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в течение Новогодней ночи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным оборонного ведомства республики, в 21.45, 01.55, 03.00 украинские силовики открывали огонь из гранатомета (ГП-25) и стрелкового оружия по позициям Народной милиции в направлении памятника "Князю Игоря" у КПП "Станица Луганская". О пострадавших не сообщается.
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