В Латвии запретили в публичных местах носить одежду, закрывающую лицо

РИГА, 1 янв — РИА Новости. Запрет на ношение во всех публичных местах одежды, закрывающей лицо, вступает в силу в Латвии с 1 января.

По словам министра юстиции Дзинтарса Расначса, "данный запрет необходим не только для обеспечения общественного порядка, но и для защиты культурных ценностей Латвии".

Рассматривались два варианта запрета. Частичный — планировалось запретить ношение закрывающей лицо одежды в государственных и образовательных учреждениях; полный — запрет на ношение паранджи во всех публичных местах. В минюсте решили поддержать второй вариант.

Ранее Эстонское телевидение сообщило, что министерство юстиции Эстонии разрабатывает законопроект, запрещающий носить в общественных местах хиджаб (традиционный исламский женский головной платок) и никаб (женский головной убор с прорезью для глаз).

По данным приграничного агентства ЕС Frontex, за первые десять месяцев 2015 года в Евросоюз прибыли около 1,2 миллиона мигрантов, в основном из государств Ближнего Востока и Африки. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.