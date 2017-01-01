В Туркмении на 10% повысилась заработная плата

АШХАБАД, 1 янв — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Заработная плата в Туркмении с 1 января 2017 года повышается на 10% в соответствии с указом президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Президентский указ, принятый в июле прошлого года, предусматривает повышение зарплаты для работников бюджетной сферы, хозрасчетных предприятий и общественных организаций, а также повышение пенсий, государственных пособий и стипендий.

Согласно указу, минимальный размер заработной платы в стране установлен в размере 650 манатов (около 185 долларов по государственному обменному курсу), и эту величину предписано использовать для упорядочения месячных заработных плат.

Базовая величина для определения минимального размера пенсий установлена в размере 254 маната (около 72 долларов), а базовая величина для исчисления государственных пособий — в размере 242 маната (около 69 долларов). Указ устанавливает минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в размере 1063 маната в месяц (около 303 долларов);

Президентский указ предписывает повышение размеров заработной платы "обеспечить за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей, производительности труда работников и привлечения неиспользуемых внутренних резервов".