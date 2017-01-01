МИД Греции осудил теракт в Стамбуле

АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. МИД Греции осудил теракт в ночном клубе в Стамбуле, жертвами которого стали не менее 39 человек.

"Мы безоговорочно осуждают варварский теракт с многочисленными жертвами, который произошел в ночном клубе в Стамбуле", — говорится в заявлении греческого внешнеполитического ведомства. "Мы выражаем нашу полную солидарность с турецким народом и передаем искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым", — добавил МИД.

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