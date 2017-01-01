В Грузии повышают акцизы на бензин, сигареты и налог на импорт автомобилей

ТБИЛИСИ, 1 янв – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Акцизы на бензин и сигареты, а также налоги на импорт автомобилей и игорный бизнес повышаются в Грузии с 1 января 2017 года.

Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс страны в середине декабря, их цель — укрепить национальную валюту, которая в конце текущего года достигла пика девальвации, а также привлечь дополнительные средства в государственный бюджет.

"В результате роста стоимости сигарет, количество курильщиков снизится ориентировочно на 10%", — сообщил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили. Представители табачной индустрии не согласны с ним и считают, что рост цен не означает автоматического сокращения потребления табака.

Доходы казино, тотализаторов и других игорных заведений будут облагаться 10-процентным налогом вместо 5-процентного. Так, размер ставки сбора за игорный бизнес с каждого стола казино и с каждого игрового аппарата за квартал будет составлять от 2 до 4 тысяч лари (около 750 – 1500 долларов) вместо 1,5 – 3 тысяч (около 600 – 1200 долларов).

Акцизная ставка на 1 тонну бензина увеличится с 250 лари до 500 лари (с 92 до 184 долларов), на 1 тонну дизеля — со 150 до 400 лари (с 55 до 150 долларов), а на тысячу кубометров газа — с 80 до 200 лари (с 30 до 75 долларов). По данным Национальной службы статистики, легковые автомобили и нефтепродукты являются основными импортируемыми в Грузии товарами.

В бюджете 2017 года есть конкретная схема, насколько возрастет акциз на автомобили, выпущенные в разные годы с разными двигателями. В случае импорта автомобиля с правым рулем акциз будет соответствовать тройному размеру стандартной ставки. При этом для гибридных машин любого года выпуска акциз будет снижен на 60%. Также граждане, чей доход достигает 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) и более, будут платить налог на автомобили, сумма зависит от года выпуска авто.

Девальвация лари вынудила власти пойти на еще одну меру — по инициативе правительства и Национального банка с 1 января 2017 года ипотечные кредиты на сумму до 100 тысяч лари (около 40 тысяч долларов) будут выдаваться только в нацвалюте. Кредиты, взятые под залог недвижимого имущества в иностранной валюте, будут конвертированы в лари.

До 2013 года курс лари составлял приблизительно 1,66 лари за доллар, затем начал резко падать. После первой волны обесценивания курс достиг 1,85 лари за доллар и остановился. Процесс падения возобновился в конце 2015 года (курс достиг 2,48 лари за доллар), летом 2016 года лари смог укрепиться до 2,14. Резкое падение вновь началось в ноябре, в декабре один доллар можно было купить за более 2,7 лари.

Грузинские эксперты предполагают, что обесценивание лари вызвано не внешними факторами, как об этом заявляют чиновники, а анонсированными экономическими инициативами кабмина. Они призывают правительство сократить госрасходы и сделать акцент на привлечение инвестиций.