США
1.011 января13:17МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Грузии повышают акцизы на бензин, сигареты и налог на импорт автомобилей

08:3601.01.2017
06240
Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости. Юлия Петрович

ТБИЛИСИ, 1 янв – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Акцизы на бензин и сигареты, а также налоги на импорт автомобилей и игорный бизнес повышаются в Грузии с 1 января 2017 года.

Продажа сигарет. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В России с первого января выросли ставки акцизов на табак
Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс страны в середине декабря, их цель — укрепить национальную валюту, которая в конце текущего года достигла пика девальвации, а также привлечь дополнительные средства в государственный бюджет.

"В результате роста стоимости сигарет, количество курильщиков снизится ориентировочно на 10%", — сообщил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили. Представители табачной индустрии не согласны с ним и считают, что рост цен не означает автоматического сокращения потребления табака.

Доходы казино, тотализаторов и других игорных заведений будут облагаться 10-процентным налогом вместо 5-процентного. Так, размер ставки сбора за игорный бизнес с каждого стола казино и с каждого игрового аппарата за квартал будет составлять от 2 до 4 тысяч лари (около 750 – 1500 долларов) вместо 1,5 – 3 тысяч (около 600 – 1200 долларов).

Алкоголь. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В России выросли ставки акцизов на алкоголь с первого января
Акцизная ставка на 1 тонну бензина увеличится с 250 лари до 500 лари (с 92 до 184 долларов), на 1 тонну дизеля — со 150 до 400 лари (с 55 до 150 долларов), а на тысячу кубометров газа — с 80 до 200 лари (с 30 до 75 долларов). По данным Национальной службы статистики, легковые автомобили и нефтепродукты являются основными импортируемыми в Грузии товарами.

В бюджете 2017 года есть конкретная схема, насколько возрастет акциз на автомобили, выпущенные в разные годы с разными двигателями. В случае импорта автомобиля с правым рулем акциз будет соответствовать тройному размеру стандартной ставки. При этом для гибридных машин любого года выпуска акциз будет снижен на 60%. Также граждане, чей доход достигает 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) и более, будут платить налог на автомобили, сумма зависит от года выпуска авто.

Девальвация лари вынудила власти пойти на еще одну меру — по инициативе правительства и Национального банка с 1 января 2017 года ипотечные кредиты на сумму до 100 тысяч лари (около 40 тысяч долларов) будут выдаваться только в нацвалюте. Кредиты, взятые под залог недвижимого имущества в иностранной валюте, будут конвертированы в лари.

До 2013 года курс лари составлял приблизительно 1,66 лари за доллар, затем начал резко падать. После первой волны обесценивания курс достиг 1,85 лари за доллар и остановился. Процесс падения возобновился в конце 2015 года (курс достиг 2,48 лари за доллар), летом 2016 года лари смог укрепиться до 2,14. Резкое падение вновь началось в ноябре, в декабре один доллар можно было купить за более 2,7 лари.

Грузинские эксперты предполагают, что обесценивание лари вызвано не внешними факторами, как об этом заявляют чиновники, а анонсированными экономическими инициативами кабмина. Они призывают правительство сократить госрасходы и сделать акцент на привлечение инвестиций.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.