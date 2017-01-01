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В Белоруссии на три года повышается пенсионный возраст

08:2201.01.2017
(обновлено: 09:45 01.01.2017)
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Панорамный вид на Минск. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Нехорошкина

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Пенсионный возраст повышается в Белоруссии с 1 января на 3 года: до 58 лет для женщин и до 63 для мужчин.

Пенсионерка у окна в отделении Сберегательного банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Власти РФ не обсуждают идею повышения пенсионного возраста как в Белоруссии
В соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко с 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста на полгода каждый год. Также предусмотрено "аналогичное увеличение (на три года за шесть лет) возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет, а также соразмерное общегражданскому постепенное повышение предельного возраста состояния на военной службе военнослужащих".

Комментируя данную меру, президент Белоруссии высказал мнение, что страна может вернуться к вопросу повышения пенсионного возраста после первого этапа — через шесть лет.

"Нас критиковали, особенно россияне этим грешат, мол, Лукашенко испугался, надо было на пять лет повышать, а он пошел только на три года… В данном случае — все равно. Разницы абсолютно нет с точки зрения наполняемости бюджета. Мы сделали первый шаг. Он будет длиться шесть лет, а дальше мы вместе с вами вернемся к этому вопросу, если в этом будет необходимость", — сказал Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Он призвал спокойно воспринимать повышение пенсионного возраста. Президент отметил, что необходимость таких мер назрела давно. В качестве аргумента он привел тот факт, что большое количество белорусских пенсионеров продолжают работать.

"Около трети, а может и больше пенсионеров давно поняли, что надо работать и работали, не выходя на пенсию", — сказал Лукашенко.

Минск, площадь Независимости. Белоруссия. Архивное фото
© РИА Новости. Иван Руднев
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В свою очередь премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, "увеличение пенсионного возраста не грозит дефицитом рабочих мест". Он отметил, что постепенное повышение пенсионного возраста создаст предпосылки к тому, что количество занятых на рынке труда будет увеличено.

"Только в 2017 году нам потребуется около 18 тысяч дополнительных рабочих мест", — продолжил глава правительства, отметив, что в дальнейшем целесообразно увеличивать количество рабочих мест ежегодно на 50 тысяч.

По его мнению, повышение пенсионного возраста позволит гарантированно поддерживать соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне 40%. "В последнее время это с учетом неизменного пенсионного возраста из года в год удавалось все сложнее", — констатировал премьер.

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