Среди погибших в теракте в Стамбуле нет граждан России

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (40)

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Граждан РФ среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула нет, информация о возможных раненых уточняется, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"На данный момент среди погибших россиян нет. Мы отслеживаем ситуацию и находимся на связи с компетентными органами Турции", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, есть ли россияне среди раненых, дипломат сказал, что "пока неизвестно".

Ранее министр внутренних дел Турции сообщил, что опознан 21 погибший, среди них — 16 иностранцев.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка.

По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>