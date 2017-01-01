ТОКИО, 1 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений с Южной Кореей, выступив в воскресенье с новогодним телеобращении к народу, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

"В нынешнем году необходимо сплотить силы всей нации и встать на прямой путь самостоятельного объединения. Нужно выработать активную политику по улучшению отношений Севера и Юга, сокращению острой угрозы военного столкновения и опасности войны", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер сказал также, что улучшение межкорейских отношений является "отправной точкой к миру и объединению".

В 2016 году отношения между КНДР и Южной Кореей обострились до беспрецедентного уровня на фоне ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, которые он проводит под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Американо-южнокорейские военные учения были направлены на отработку операций по уничтожению руководства КНДР на случай войны, а Корейская народная армия отрабатывала захват президентской резиденции в Сеуле. Все каналы экстренной связи для предотвращения инцидентов между Югом и Севером были прерваны.

В декабре парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе из-за крупнейшего коррупционного скандала в стране. Поэтому призывы Ким Чен Ына к улучшению межкорейских адресованы, вероятно, будущему президенту Южно Кореи, досрочные выборы которого должны состояться не позднее лета этого года.