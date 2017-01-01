Китайцев среди погибших и пострадавших при нападении на клуб в Стамбуле нет

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Граждан КНР среди пострадавших или погибших в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле нет, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на китайское генконсульство.

"Генеральное консульство КНР в Стамбуле в настоящий момент пристально следит за развитием ситуации, к настоящему моменту информация о пострадавших или погибших гражданах Китая не поступала", — сообщили агентству в дипмиссии.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.