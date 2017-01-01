В Китае выявлен новый случай заражения человека птичьим гриппом

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен на территории КНР.

Как сообщил комитет провинции Цзянси по здравоохранению и планированию семьи, на территории провинции был выявлен у 53-летнего местного жителя по фамилии Ван. Мужчина проживает в городе Цзиндэчжэнь. По данным комитета, состояние мужчины оценивается как критическое.

По данным на 30 декабря, за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг. В Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина. В четверг, 29 декабря, комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи сообщил о втором за последние девять дней случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.

На прошлой неделе сообщалось, что два человека умерли с 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9, еще три были заражены. Ранее сообщалось, что в течение недели в Китае, не считая Шанхая, были выявлены еще два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9. Они были зафиксированы в Сямэне (провинция Фуцзянь) и Гонконге.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных