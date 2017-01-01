В Китае выявлен новый случай заражения человека птичьим гриппом

ПЕКИН, 1 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен на территории КНР.
По данным на 30 декабря, за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг. В Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина. В четверг, 29 декабря, комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи сообщил о втором за последние девять дней случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9.
Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных