Начало нападения на ночной клуб в Стамбуле попало на видео

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (41)

МОСКВА, 01 янв — РИА Новости. В Интернете опубликованы кадры с места нападения у ночного клуба Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.

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На кадрах запечатлен мужчина, который подбегает к зданию и открывает огонь по находившимся около входа людям.

Губернатор Стамбула назвал случившееся терактом, в результате которого погибли 35 человек, еще 40 получили ранения.