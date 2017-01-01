Начало нападения на ночной клуб в Стамбуле попало на видео

МОСКВА, 01 янв — РИА Новости. В Интернете опубликованы кадры с места нападения у ночного клуба Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.
🇹🇷 #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
На кадрах запечатлен мужчина, который подбегает к зданию и открывает огонь по находившимся около входа людям.
Губернатор Стамбула назвал случившееся терактом, в результате которого погибли 35 человек, еще 40 получили ранения.