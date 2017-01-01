Генконсульство: сообщений о гибели россиян в клубе в Стамбуле не поступало

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. По предварительной информации, российских граждан в ночном клубе в Стамбуле, где произошло вооруженное нападение, не было, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле.

"По предварительной информации, российских граждан там не было. Сейчас ждём официальную информацию из правоохранительных органов Турции", — заявил дежурный дипломат.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.