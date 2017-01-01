Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы в США, сообщило агентство Рейтер.

По словам Трампа, ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Россия, а "кто-то другой". Трамп заявил, что знает многое о деле "русских хакеров", чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями на следующей неделе. Избранный президент США также выразил надежду, что у США будут "отличные отношения" с многими странами, включая Россию и Китай.

Официальные представитель разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении национальных избирательных систем. Москва обвинения отвергла, назвав их бездоказательными.