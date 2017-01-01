ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь, сообщило агентство Рейтер.

Трампа спросили, встретится ли он с лидером Тайваня, если она приедет в США, и тот ответил: "Посмотрим".

Трамп отмечает Новый год вечеринкой в своем имении во Флориде.

Ранее Дональд Трамп переговорил с Цай Инвэнь по телефону, нарушив негласный запрет на официальные контакты американских лидеров с лидерами Тайваня.

Затем в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что не позволит Пекину диктовать ему свои условия в вопросах отношений с Тайванем. Он выразил недоумение по поводу того, почему США должны придерживаться политики "одного Китая". В ответ МИД КНР выразил "серьезную озабоченность" и подчеркнул, что тайваньский вопрос относится к вопросу государственного суверенитета и территориальной целостности Китая. Он подчеркнул, что принцип политики "одного Китая" является политической базой развития китайско-американских отношений.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.