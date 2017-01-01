В США не подтвердили кибервзлом энергосетей страны

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США не подтвердило проникновение хакеров в энергетическую сеть США, передает агентство Блумберг.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщило об обнаружении приписываемой "российским хакерам" вредоносной программы в системе электроэнергетической компании Burlington Electric.

Однако затем компания заявила, что после проверки компьютеров вредоносная программа была обнаружена лишь на одном ноутбуке, не связанном с энергетической сетью.

Ведомство в электронном письме агентству подтвердило, что лэптоп не был связан с энергосетью.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.