Обама распорядился предоставить необходимую помощь после теракта в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама распорядился оказать Турции необходимую помощь после теракта в Стамбуле, сообщил представитель Белого дома Эрик Шульц.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения. Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.

"Команда по национальной безопасности проинформировала президента о нападении в Стамбуле. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью ни в чем не повинных людей, распорядился, чтобы его команда по необходимости предложила соответствующую помощь властям Турции, потребовал, чтобы его информировали по мере необходимости", — говорится в заявлении Шульца.

Другой представитель Белого дома Нед Прайс выпустил заявление, в котором от имени США осудил теракт и выразил соболезнования, а также подтвердил поддержку Турции в борьбе с терроризмом.