ДНР заявляет о нарушениях со стороны украинских силовиков в новогоднюю ночь

ДОНЕЦК, 1 янв – РИА Новости. Нарушения зафиксированы на линии соприкосновения в новогоднюю ночь со стороны украинских силовиков в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Были зафиксированы нарушения на южном и центральном направлениях", — сказал собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,6 тысячи человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.