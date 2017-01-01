СМИ: посетители клуба в Стамбуле после нападения в панике прыгали в Босфор

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Посетители ночного клуба в Стамбуле после вооруженного нападения в панике прыгали в пролив Босфор, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакой расположен на европейской стороне Стамбула. Нападавший застрелил полицейского перед входом в клуб, а затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу. Сообщалось, что злоумышленник был в костюме Санта-Клауса.

Власти Стамбула сообщили, что жертвами нападения стали 35 человек и 40 получили ранения.