Губернатор Стамбула заявил, что на ночной клуб напал террорист-одиночка

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин.

Градоначальник заявил, злоумышленник действовал в одиночку.

Теракт произошел в ночном клубе Reina в Стамбуле.