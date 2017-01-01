Губернатор Стамбула назвал нападение на ночной клуб терактом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Не менее 35 человек погибли и 40 получили ранения при вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, заявил мэр города Васип Шахин.

"Это террористическое нападение", — заявил мэр стамбула. Выступление мэра транслирует телеканал Haberturk

Теракт случился в стамбульском ночном клубе Reina, где неизвестный открыл огонь по мирным жителям.