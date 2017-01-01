СМИ: один из нападавших в клубе в Стамбуле все еще в находится в здании

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Один из напавших на людей в ночном клубе в Стамбуле все еще находится в здании, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что два злоумышленника в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили беспорядочную стрельбу.

СМИ сообщают о многочисленных пострадавших.