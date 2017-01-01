В Калгари арестовали капитана Boeing 737, уснувшего в кабине перед вылетом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полиция в Канаде арестовала капитана воздушного судна, который находился в состоянии алкогольного опьянения и непосредственно перед взлетом уснул в кабине пилотов, сообщает местная газета National Post.

Сообщается, что пилот в субботу утром поднялся на борт Boeing 737 в Калгари, готовящегося к рейсу в мексиканский Канкун. Однако перед вылетом сотрудники аэропорта и другие члены экипажа обратили внимание на странное поведение капитана. По данным издания, летчик уснул прямо в кабине.

Проверка показала, что уровень алкоголя в крови пилота превышает разрешенный уровень в три раза.

На борту авиалайнера компании Sunwing находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа. Представитель компании подтвердил инцидент и заявил, что самолет вылетел из Калгари с другим капитаном.