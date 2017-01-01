Совбез ООН в обновленном составе вернется к старым проблемам

ООН, 1 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН начинает работу в обновленном составе. С 2017 года к составу СБ присоединятся Боливия, Италия, Казахстан, Швеция и Эфиопия. В январе председательство в Совете возьмет Швеция.

СБ ООН — это главная структура, которая несет главную ответственность за поддержание мира и безопасности. Всего за столом Совета работают представители 15 государств: пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, России, США и Франции, и 10 непостоянных, избираемых на два года. В нынешнем году это Боливия, Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Швеция, Украина, Уругвай, Эфиопия, Япония. При этом Италия разделяет членство в Совете с Нидерландами и уступит место в 2018 году.

Соответственно, свои места за столом Совета 31 декабря 2016 года покинули Ангола, Венесуэла, Испания, Малайзия, Новая Зеландия.

Очевидно, что в новом году к Совбезу перейдут проблемы, определившие его работу в 2016 году. Уже почти шесть лет неурегулированным остается сирийский конфликт. За минувший год ситуация в Сирии обсуждалась в СБ не один десяток раз, и последний — буквально в последние часы года. Тридцать первого декабря Совет Безопасности единогласно принял подготовленную РФ резолюцию в поддержку договоренностей о режиме прекращения огня в Сирии, достигнутых при усилиях Москвы и Анкары, и проведения в Астане переговоров между Дамаском и оппозицией.

Не считая экстренных встреч, СБ ООН занимается сирийской проблематикой трижды в месяц, когда проводятся заседания по гуманитарной ситуации в стране, процессу химического разоружения и брифинг спецпредставителя ООН по состоянию политического диалога сторон. В том же формате СБ и продолжит работу. В первые недели работы акцент, как ожидается, будет сделан именно на политическом направлении, ведь на 8 февраля назначен очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве, которому должна предшествовать встреча представителей правительства и оппозиции в столице Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении сирийским конфликтующим сторонам продолжить процесс мирных переговоров в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициативу поддержал и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров. Как заявил 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии.

По словам постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, CША при президенте Дональде Трампе могут стать важным игроком на переговорах по Сирии в Астане. Он также отметил, что в подготовке встречи будет принимать участие Иран. Чуркин считает, что к этому процессу может присоединиться и Египет. "Есть и другие очень важные игроки — Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, может быть, другие", — сказал ранее Чуркин журналистам в ООН.

Последний раз противоборствующие стороны встречались при посредничестве Стаффана де Мистуры в апреле 2016 года. С тех пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

Также на рассмотрении членов СБ находится подготовленный Францией и Великобританией проект резолюции о введении санкций в отношении ответственных за использование химического оружия в Сирии. Речь, в частности, идет о санкциях против 11 граждан Сирии и 10 организаций и компаний страны, которые предположительно имеют отношение к химическим атакам. Также документ запретит всем странам поставки сирийскому правительству любых вертолетов.

Уже в январе Совет Безопасности вернется к обсуждению ближневосточного конфликта — запланированы традиционные открытые дебаты по Израилю и Палестине. Данная проблематика всколыхнула Совбез, и особенно делегации США и Израиля под конец 2016 года.

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля и требованием остановить строительство. Документ получил поддержку 14 членов СБ, делегация США воздержалась при голосовании, не применив право вето, на чем настаивали власти Израиля. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась критике со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.

После госсекретарь США Джон Керри назвал коалицию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху самой правой в истории страны с повесткой, диктуемой "самыми экстремальными элементами". Оперируя многочисленными цифрами, госсекретарь нарисовал картину масштабной поселенческой колонизации палестинских территорий, перечеркивающей, как он считает, перспективы урегулирования конфликта по принципу "два государства для двух народов". Нетаньяху остался "глубоко разочарован" подобными высказываниями, назвав речь Керри "настолько же несбалансированой, как антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН".

При этом Нетаньяху выразил уверенность, что альянс Израиля и США переживет глубокие разногласия, которые существуют с администрацией президента Барака Обамы, и со временем только окрепнет. Он заявил о настрое на сотрудничество с избранным президентом США Трампом, который критикует предшественника за давление на Израиль.

На протяжении 2016 года Совет Безопасности ООН неоднократно возвращался к ситуации в республике Южный Судан — самому молодому государству-члену ООН, получившем независимость в 2011 году. Члены СБ также посетили страну.

В декабре 2016 года СБ не поддержал предложенный США проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. С инициативой оружейного эмбарго и санкций против начальника штаба вооруженных сил страны Пола Малонга, министра информации Майкла Маквея и лидера оппозиции Риека Машара в течение года выступали США, и в декабре вынесли соответствующий проект на голосование. За документ проголосовали только семь членов СБ.

В отношении Южного Судана уже действует режим санкций. В марте 2015 года СБ ООН установил замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые "несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или мерам". В санкционный список были внесены трое представителей вооруженных сил Южного Судана и трое военных командиров мятежников, причастных к разжиганию конфликта в стране.

Ситуация в Южном Судане останется на повестке дня Совета в этом году.

Южный Судан стал отдельным от Судана государством в 2011 году. В декабре 2013 года в новой стране возник вооруженный конфликт между представляющими разные народности президентом Сальвой Кииром и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риеком Машаром. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но уже в июле 2016-го вновь вспыхнули столкновения.

Среди пяти стран, избранных в Совет Безопасности ООН в 2016 году, Казахстан — единственное государство, никогда ранее непостоянным членом СБ не являвшееся. Казахстан также стал первой центральноазиатской республикой, получившей место в Совете.

В свой дебют в Совбезе Казахстан намерен активизировать работу по ядерному разоружению. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ерлан Идрисов журналистам в ООН после избрания страны в СБ в июне. Приоритетными направлениями для страны станут мировая безопасность, ядерное разоружение и нераспространение, а также работа в области продовольственной безопасности.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Абдрахманов, при котором страна смогла получить статус непостоянного члена в Совбезе, 28 декабря был назначен министром иностранных дел республики.